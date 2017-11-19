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Paris'te polis memuru 3 kişiyi öldürdü

Fransa'nın başkentinin Sarcelles banliyösünde bir polis memuru, kayınpederi ve komşuları olduğu belirtilen 3 kişiyi öldürüp intihar etti.

19.11.2017 - 04:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Olay Paris'in kuzeyinde bulunan Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru meydana geldi.

Le Parisien gazetesi, polis memurunun beylik silahıyla önce kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtığını, daha sonra ise kendisine engel olmak isteyen komşularına yöneldiğini yazdı.

Paris'te polis memuru 3 kişiyi öldürdü

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, evin içerisinde kayınpederin cansız bedenine rastlarken, kayınvalidenin ağır yaralı olarak bulunduğu kaydedildi. Komşulardan birinin cesedinin araç içerisinde, diğerinin ise aracın yanı başında olduğu bilgisi verildi.

Paris Emniyeti'nde görevli polis memurunun, daha sonra aynı evin bahçesinde yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği ileri sürülüyor.

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