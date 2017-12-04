Paris'te polisin biber gazlı müdahalesi

Siyahilerin polis şiddetine yönelik eylemleri sadece ABD'de değil, dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanıyor. Fransa'da geçtiğimiz hafta sonu polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen bir siyahi için eylem gerçekletirildi.

Fransız polisi siyahilerin yüzlerine biber gazı sıktı - VİDEO

PARİS GARINDA EYLEM

Öldürülen arkadaşları için toplanan göstericiler, Paris tren garında eylem gerçekleştirdi. Eylemde sadece yürüyüş yapan siyahi göstericilere polis müdahalesi geldi.

Grubu engellemeye çalışan polisler ile göstericiler arasında küçük çaplı bir gerginlik çıktı, ancak gerginliği fırsat bilen polisler biber gazlı müdahalede bulundu.

YAKIN MESAFEDEN TAM YÜZE

Polisler yanlarındaki biber gazı spreylerini göstericilerin üzerlerine sıktı, hem de tam da karşı karşıya oldukları sırada, yakın mesafeden yüzlerine hedef alarak.

Polisin acımasızca müdahalesi her ne kadar göstericilerin püskürtülmesine sağladıysa da, biber gazlı sert karşılık tepkilere neden oldu. Şiddet karşıtı eylemde polis şiddetine maruz kalan göstericilerden 7'si gözaltına alındı. Aralarında yolcuların da bulunduğu çok sayıda kişi de biber gazı nedeniyle zor anlar yaşadı.