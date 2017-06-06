Paris'te polislere keserli saldırı

Paris Emniyet Müdürlüğü, Notre Dame kilisesinin önünde polislere saldıran kişinin yaralı ele geçirildiğini açıkladı.



Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ayağından yaralı ele geçirilen saldırganın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.



Açıklamada, bu kişinin keserle saldırdığı ve başından hafif yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.





BFM televizyon kanalı, saldırganın 40 yaşlarında Cezayirli bir öğrenci olduğunu duyurdu.



Bu arada İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polisin güvenlik kordonu altına aldığı kiliseye geldi.



Saldırı sonrasında, önlem amacıyla kapıların kapatıldığı kilisede bulunanların ise kademeli olarak dışarı çıkmalarına izin verildiği bildirildi.

SALDIRGAN TEK KİŞİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bir polisin hafif yaralanmasına yol açan saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Burada basına kısa bir açıklama yapan Fransız bakan, saldırganın elinde bir çekiç ve bıçak olduğunu belirtti ve bu kişinin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.



Collomb, “Polise çekiçle saldıran kişi eylemi gerçekleştirirken, ‘bu Suriye için’ diye bağırdı.” ifadesini kullandı.



Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hastanede tedavisinin devam ettiğini kaydeden Collomb, hafif yaralı polisin sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.



Saldırganın Cezayirli bir öğrenci olduğu yolunda basında çıkan haberi teyit eden Collomb, bu kişi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.



Fransız bakan, “Terörle mücadele, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en önemli önceliğidir.” dedi.



Tarihi Notre Dame kilisesini her gün yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor.