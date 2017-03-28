taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

Geçtiğimiz hafta Asya kökenli bir kişinin polis tarafından öldürülmesini protesto edenler, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

28.03.2017 - 13:18
  1. Haberler
  2. Dünya
Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

Paris halkı, daha önce 4 polisin copla tecavüzüne uğrayan siyahi bir adam için sokaklara inmişti. Şimdi ise yine polisin şiddetine maruz kalan 56 yaşındaki bir Asyalı adam için protesto düzenlendi.

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

GÖSTERİCİLER ARACI ATEŞE VERDİ

Göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri uzaklaştıran Fransız polisinin sert bir müdahalede bulunduğu ve çok sayıda göstericinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca göstericiler, polis merkezini basarak birçok aracı da ateşe verdi.

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

SLOGAN ATTILAR

Başkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce Asyalı göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis şiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganları atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor VİDEO

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

POLİS ASYALI GENCİ VURDU

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu belirtilmişti.

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor

"POLİSE HERHANGİ BİR SALDIRIDA BULUNMADI"

Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

392
ORC'nin son referandum anketi

ORC'nin son referandum anketi

228
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

89
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

25
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

51
Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

185
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM