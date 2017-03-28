Paris halkı, daha önce 4 polisin copla tecavüzüne uğrayan siyahi bir adam için sokaklara inmişti. Şimdi ise yine polisin şiddetine maruz kalan 56 yaşındaki bir Asyalı adam için protesto düzenlendi.

GÖSTERİCİLER ARACI ATEŞE VERDİ

Göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri uzaklaştıran Fransız polisinin sert bir müdahalede bulunduğu ve çok sayıda göstericinin yaralandığı açıklandı. Ayrıca göstericiler, polis merkezini basarak birçok aracı da ateşe verdi.

SLOGAN ATTILAR

Başkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce Asyalı göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis şiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganları atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

Paris'te protestoların ardı arkası kesilmiyor VİDEO

POLİS ASYALI GENCİ VURDU

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduğu belirtilmişti.

"POLİSE HERHANGİ BİR SALDIRIDA BULUNMADI"

Shaoyo'nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.