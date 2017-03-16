Paris’te şantiyelerde çalışmak için Fransızca şartı

Fransa Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, çoğunluğunu merkez sağ ve aşırı sağcı üyelerinin oluşturduğu Konseyin bu kararının seçim malzemesi olarak kullanıldığını ileri süren Cazeneuve, “Bu karar açıkça ayırımcılık teşkil ediyor” dedi.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine geçen hafta kendi bünyesinde bir soruşturma başlatmış ve Hukuk İşleri Dairesinden görüş istemişti.

KARARLA İLGİLİ SÜREÇ

Çoğunluğunu sağcı üyelerin oluşturduğu Konsey, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) kamu ihalelerine girişiyle ilgili yeni bir düzenlemeyi geçen hafta oylayarak kabul etmişti.

Sol eğilimli üyelerin "ayrımcılık içerdiği" gerekçesiyle karşı çıktığı yeni düzenleme, kamu ihalelerini alan işletmelerin şantiyelerinde çalışanlara "Fransızca bilme" şartı getiriyor.

Şantiyeyi ziyaret edenlerin ve çalışanların "güvenliği" için kabul edildiği belirtilen düzenleme, işçi ve yöneticilerin Fransızca bilmemeleri halinde ise tercüman tutulmasını zorunlu kılıyor.

Bu tür bir düzenleme daha önce ülkenin iç bölgelerindeki Rhone-Alpes-Auvergne Bölge Konseyi tarafından kabul edilmiş, ancak Valilik tarafından "Avrupa çalışma yasalarına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal edilmişti.



