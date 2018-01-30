Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

1 7 yaşındaki çocuğa kelepçe takan ABD polisi ABD'nin Miami kentinde 7 yaşında çocuk, öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi.

2 Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havada tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

3 Dışişleri Soçi'ye katılacak terörist için izahat istedi Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etti.

4 Şanlıurfalı anne türkü söyleyerek doğum yaptı Şanlıurfa'da doğum yapan bir anne doğum esnasında "Urfalıyım ezelden" türküsünü söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

5 Neymar, Messi ve Ronaldo gibi olmak istiyor PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, tüm futbolcuların Messi ve Ronaldo gibi olabilmek için hayal kurduklarını söyledi.

6 CHP'li başkanın Zeytin Dalı ihaneti Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Türk ordusuna karşı CHP'den çatlak sesler yükseliyor. Kılıçdaroğlu operasyona destek verdiğini söylese de Kilis il başkanı harekata karşı çıktığını açıkladı.