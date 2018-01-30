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Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yağışlar nedeniyle Seine Nehri taştı. Paris sokakları sular altında kaldı.

İHA | 30.01.2018 - 17:58..
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Paris belediyesi tarafından temmuz ve ağustos aylarında suni plaj olarak kullanılan Seine Nehri kıyısı, tamamen sulara gömüldü.

NEHİR TAŞTI

Kıyı şeridindeki ağaçlar nehrin ortasında bir görünüm sergiledi. Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle son yapılan ölçümlere göre yaklaşık 5,89 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı.

Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

YOLLAR KAPANDI

Yağışların devam etmesi halinde nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridindeki otoyola taşan nehir, yolun kapanmasına neden oldu.

Paris’te Seine Nehri taşma sınırına geldi VİDEO

Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

SANDAL GEZİLERİ İPTAL OLDU

Nehirde turist gezdiren sandallar çalışamaz duruma gelirken, Paris belediyesi sürücülerin kıyı şeridindeki yolu kullanmamaları için nehir kenarındaki yollara güvenlik barikatı kurdu.

Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

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