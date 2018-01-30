Paris'te şiddetli yağışlar etkili oldu

Paris belediyesi tarafından temmuz ve ağustos aylarında suni plaj olarak kullanılan Seine Nehri kıyısı, tamamen sulara gömüldü.
NEHİR TAŞTI
Kıyı şeridindeki ağaçlar nehrin ortasında bir görünüm sergiledi. Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle son yapılan ölçümlere göre yaklaşık 5,89 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı.
YOLLAR KAPANDI
Yağışların devam etmesi halinde nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.
Kıyı şeridindeki otoyola taşan nehir, yolun kapanmasına neden oldu.
Paris’te Seine Nehri taşma sınırına geldi VİDEO
SANDAL GEZİLERİ İPTAL OLDU
Nehirde turist gezdiren sandallar çalışamaz duruma gelirken, Paris belediyesi sürücülerin kıyı şeridindeki yolu kullanmamaları için nehir kenarındaki yollara güvenlik barikatı kurdu.