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Paris'te sığınmacı kampları kaldırılıyor

Fransa İçişleri Bakanlığı, başkent Paris'in birçok bölgesinde kurulan sığınmacı çadırlarının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 13:13..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris'in kuzeyi ve doğusunda yaklaşık 2 bin 300 kişinin barındığı yasa dışı kampların Paris halkı için dayanılmaz hale geldiği ve insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla kampların bir an önce tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Paris'te sığınmacı kampları kaldırılıyor

KAMPLAR KALDIRILIYOR

İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Paris emniyet müdürü ve Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France valisi ile tahliye işlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Paris Belediyesinin sığınmacı kampları ve tahliyeler konusunda sorumlu davranması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, bunun 2015'ten bu yana 35. tahliye olacağı ve 28 bin kişinin şimdiye kadar bu çadırlardan uzaklaştırıldığı hatırlatılarak yerel yöneticilerin yasa dışı kampların yeniden kurulmaması için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Paris'te sığınmacı kampları kaldırılıyor

NEHİR KIYISI VE KÖPRÜ ALTINDA YAŞIYORLAR

Paris'te, sığınmacılar genel olarak üç bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Uzun süredir şehrin Porte de la Villette bölgesindeki Saint-Denis Kanalı etrafında toplanan sığınmacıların sayıları, son günlerde önemli oranda arttı.

Paris'te sığınmacı kampları kaldırılıyor

Ile-de-France bölge Valisi Michel Cadot, ay başında yaptığı açıklamada, 2015'ten bu yana 30 kez tahliye edilen kampın gelecek haftalarda tekrar boşaltılacağı bilgisini vermişti.

Devletin sığınmacılara yönelik açtığı La Chapelle kabul merkezinin 30 Mart'ta kapanmasıyla buradaki kişiler sokağa terk edildi, şimdi de çadırları toplanarak kaderlerine terk edilecekler.

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