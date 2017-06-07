Paris'te terör korkusu

Paris'teki Notre Dame Kilisesi önünde bekleyen polise, Cezayir asıllı Fransız vatandaşı bir terörist "Bu Suriye için" diyerek çekiçle vurdu. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.

900 KİŞİ ELİ HAVADA BEKLEDİ

Polis başka bir terörist daha olabilir düşüncesiyle kiliseye girdi. Kilisedeki 900 kişi ellerini havaya kaldırarak uzun süre bekledi.

"TERÖRLE MÜCADELE EN ÖNEMLİ ÖNCELİK"

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaşananlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Polise çekiçle saldıran kişi eylemi gerçekleştirirken, ‘bu Suriye için’ diye bağırdı. Terörle mücadele, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en önemli önceliğidir.”





FRANSA'DA OHAL

Fransa'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından sonra OHAL ilan edillirken, terörle mücadelede sıkı önlemler alınmıştı. Ülkede ilan edilen OHAL, 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.