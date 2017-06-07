taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.332
USD
3,5132
EURO
3,9579
ALTIN
145,84
PETR
50,0500

Paris'te terör korkusu

Askerlerin de sokağa indiği Fransa'da yaşanan en ufak olayda bile güvenlik güçleri bölgeye akın ediyor. Ülke, terör alarmıyla yaşıyor.

07.06.2017 - 07:55
  1. Haberler
  2. Dünya
Paris'te terör korkusu

Paris'teki Notre Dame Kilisesi önünde bekleyen polise, Cezayir asıllı Fransız vatandaşı bir terörist "Bu Suriye için" diyerek çekiçle vurdu. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.

Paris'te terör korkusu

900 KİŞİ ELİ HAVADA BEKLEDİ

Polis başka bir terörist daha olabilir düşüncesiyle kiliseye girdi. Kilisedeki 900 kişi ellerini havaya kaldırarak uzun süre bekledi.

Paris'te terör korkusu

"TERÖRLE MÜCADELE EN ÖNEMLİ ÖNCELİK"

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaşananlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Polise çekiçle saldıran kişi eylemi gerçekleştirirken, ‘bu Suriye için’ diye bağırdı. Terörle mücadele, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en önemli önceliğidir.”

Paris'te terör korkusu

FRANSA'DA OHAL

Fransa'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından sonra OHAL ilan edillirken, terörle mücadelede sıkı önlemler alınmıştı. Ülkede ilan edilen OHAL, 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Bin dolara alınan hisselerin değeri 2 milyon doları geçti
Russ Gremel, bin ABD dolarına aldığı “Wallgreen” hisselerini, değeri 2 milyon ABD dolarını aşınca Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na bağışladı.
Kral Selman ile Trump arasında Katar görüşmesi
Beyaz Saray, görüşmede Trump ile Kral Selman'ın bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını açıkladı.
İsrailli dernek: Arapların kanı helal görülüyor
İsrail Vatandaş Hakları Derneği, Kefr Kasım beldesinde polisin bir Arap gencin ölümüne neden olduğu olayın soruşturulmasını istedi.
BAE'de Katar'a destek verene hapis cezası
BAE'de sosyal medya hesabında Katar lehine paylaşımlarda bulunanlar hakkında hapis ve para cezası uygulanacağı duyuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

118
Arda Turan İstanbul'a geldi

Arda Turan İstanbul'a geldi

77
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

27
Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

14
İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

17
May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

49
İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM