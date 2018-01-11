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Paris’te ünlü otelde milyon dolarlık mücevher soygunu

Fransa'nın başkentindeki Ritz-Carlton otelinde yaşanan silahlı soygunda, 5 milyon 380 bin dolar değerinde mücevher çalındı.

İHA | 11.01.2018 - 11:31..
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Polis, Ritz-Carlton Otel’de gerçekleştirilen soygunla ilgili yaptığı açıklamada, 5 silahlı kişinin soygunu gerçekleştirdiğini 3 kişinin göz altına alındığını diğer 2 kişinin kaçtığını açıkladı.

Paris’te ünlü otelde milyon dolarlık mücevher soygunu

3 KİŞİ YAKALANDI, MÜCEVHERLER KAYIP

Çalınan mücevherlerin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Soygunun akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken polis, 3 kişiyi yakaladıklarını 2 kişinin motosikletle kaçtığını aktardı.

Paris’te ünlü otelde milyon dolarlık mücevher soygunu

BAKAN POLİSLERİ ÖVDÜ

Bir polis memuru "Dünyaca ünlü kuyumcular mücevherlerlerini Ritz’te sergiliyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb ise polis memurlarını överek, profesyonelliğini ve cesaretlerini kutladı.
Öte yandan, araştırmanın sürdüğü belirtildi.


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