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Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı ortak bildirisi

Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı'nda Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakereler için ortak bildiri yayınlandı.

16.01.2017 - 14:49
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Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı ortak bildirisi

paris

Konferans sonrası yayımlanan ortak bildiride, İsrail-Filistin sorununun "adil", "kalıcı" ve "kapsayıcı" bir çözüme kavuşturulması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Huzur ve güvenliğin hakim olduğu iki devletin yürüteceği müzakerelerin kalıcı bir barış ortamını sağlamanın tek yolu olduğu vurgulanan bildiri metninde, iki devletli çözüm kapsamında iki tarafın da meşru taleplerinin karşılanmasına ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

İSRAİL'İN İŞGALİ SON BULMALI

Bildiride, Filistin Devleti'nin devlet olma hakkı ve egemenlik haklarının müzakereler yoluyla sağlanması ve 1967’de başlayan İsrail işgalinin son bulması gerektiğinin altı çizildi. Filistin'in devlet olma sorumluluklarını yerine getirmesi ve ülkedeki kurumların güçlendirilmesi konusundaki adımların destekleneceği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani krize de işaret edilen bildiride, bölgede güvenliğin sağlanması için acil adımlar atılmasının şart olduğu kaydedildi. Metinde, uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

AB ÜLKELERİ EKONOMİK DESTEK VERMELİ

İsrail ve Filistin'e finansal destek kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile özel iş birliğine gidilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, sürdürülebilir bir Filistin ekonomisi için AB ülkelerinin altyapı konusunda destek verebileceğine dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca taraflar arası diyaloğun gelişmesi için İsrail ve Filistin’de sivil toplumun oynadığı rolün güçlendirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

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Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı ortak bildirisi

Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı ortak bildirisi

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