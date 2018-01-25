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Polis aracına park cezası

Bilecik'te yaya geçidine park eden resmi polis aracına, trafik ekiplerince 108 lira para cezası kesildi.

AA | 25.01.2018 - 08:34..
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın Atatürk Bulvarı Kamyoncular Kooperatifi mevkisindeki yaya geçidine park edildiğini fark eden trafik ekipleri, para cezası uyguladı.

Polis aracına park cezası

POLİS ARACINA 108 LİRA PARK CEZASI

Ekipler tarafından söz konusu aracın plakasına 108 lira para cezası yazıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, yaptığı açıklamada, kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Kural ihlalini kendi ekiplerimiz bile yapsa gereken yasal işlem her zaman yapılacaktır." dedi.

Polis aracına park cezası

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