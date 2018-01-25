Polis aracına park cezası

1 ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Türk duygulandırdı 13 yaşında evsizler için dernek kuran Kenan Pala isimli Türk çocuğu ABD'de onurlandırıldı. Yıl boyunca evsizlere yardım eden çocuk için San Diego, 23 Ocak'ı 'Kenan Pala Günü' ilan etti.

2 Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiği: Aşk'ı Memnu 'Aşk-ı Memnu', Yapı Kredi Yayınları’nda. Halit Ziya’nın bu şaheseri, yazarın kaleminden çıktığı şekliyle, dili ve imlası korunarak, Handan İnci tarafından yayına hazırlandı.

3 Virginia Woolf kimdir Acıyla beslenen, beynindeki hiçbir şeyi ıskalamak istercesine yazan, deli dünyanın akıllısı, yazar Virginia Woolf’un hayat hikayesidir.

4 Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Emekli aylığı fark tutarları bugün ödenecek 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek.

6 Fikret Orman:Takımda doymuşluk var Şampiyon oldukları son 2 yıla göre daha kötü oynadıklarını belirten Fikret Orman, "Takımda bir doymuşluk var gibi. Bunu atlatıp üst üste üçüncü kez şampiyon olmalıyız." dedi.