taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6428
EURO
5,4729
ALTIN
193,04
PETR
80,3800

Park etme kavgasında kan aktı: 3’ü ağır 9 yaralı

Adana'da park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 9 kişi yaralandıktan sonra hastanede tedaviye alındı.

İHA | 22.05.2018 - 19:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi’ndeki pazar yeri girişine 01 AAP 051 plakalı pikapla gelen bir kişi, sokakta altında iş yeri bulunan iki katlı evin önüne aracını park etti.

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇIKTI

Araç sürücüsü, kendisini park etmemesi konusunda uyaran kişiler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre, biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Park etme kavgasında kan aktı: 3’ü ağır 9 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ümraniye'de silahlı saldırı: 2 ölü
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ramazan Sarı ve eşi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
İzin dönüşü görev yerine dönerken otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye eşi Durana Kaya, gelinlikle katıldı.
Fırlattığı çatal 9 aylık kardeşinin başına saplandı
İzmir Bayındır'da annesinin arkadaşlarıyla çıkmasına izin vermediği 5 yaşındaki Irmak Y.K'nin fırlattığı çatal, 9 aylık kardeşinin başına saplandı.
Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi
Antalya'da hizmetli olarak çalıştığı apartmanın zemin katında oturduğu daireyi boşaltması istenen Halil D., kendisini odaya kilitleyip üzerine benzin dökerek polise karşı çıkmaya çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

488
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

439
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

402
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

183
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

403
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

445
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM