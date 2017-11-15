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Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

İzmir'de, park ettiği belediye otobüsü ile öndeki otobüsün arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

15.11.2017 - 09:41
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, akşam saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı Murat Çotak, yönetimindeki belediye yolcu otobüsünü son durakta park etti.

İndiği otobüsün önüne geçen Çotak, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu, park halindeki belediye otobüsüyle kendi otobüsü arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları otobüsleri hareket ettirerek Çotak'ı sıkıştığı yerden kurtarırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çotak'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çotak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çotak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

Park ettiği otobüs hareket edince sıkışarak can verdi

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