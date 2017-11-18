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Park halindeki aracı yakmaya çalışan kişi aranıyor

Park halindeki aracın altına bez koyarak yakmaya çalışan kişi, polisi alarma geçirdi.

18.11.2017 - 10:01
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sf

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki bir panelvan midibüsün altına bez koyarak yakmaya çalışan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak bölgede için araştırma başlattı.

MİDİBÜSÜN ALTINA BEZ KOYARAK YAKMAK İSTEDİ

Olay, Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir kişi Çağatay Sokak üzerinde park halindeki panelvan bir midibüsün altına bez koyarak yakmaya çalıştı.

Bu sırada apartmanlardan birinde oturan bir vatandaş çakmakla oynayan şüpheli bir kişiyi görünce bağırmaya başladı. Şüpheli kişi de olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakini durumu önce komşularına sonra da polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME YAPILDI

Uykusundan uyanan araç sahibi ise aşağı inerek midibüsünü kontrol etti. Ayrıca polis ekipleri olay yerini şerit ile kapatarak inceleme yaptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için vatandaşlardan bilgi alarak çevredeki devriye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede şüpheliyi yakalamak için arama çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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