Park halindeki aracın camını kırıp 150 bin TL çaldılar

Gebze ilçesinin Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İşadamı Muhammet Yarar, 41VN 025 plakalı otomobilini park ederek işlemlerini yapmak üzere bir banka şubesine gitti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Muhammet Yarar, bankadan döndüğünde aracının camının kırıldığını ve aracında bulunan 150 bin TL'nin çalındığını gördü.

Yarar'ın bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

Olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.



