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Park halindeki aracın camını kırıp 60 bin TL çaldılar

Nevşehir'de iş adamı S.S, dün akşam saatlerinde Yeni sanayi meydanında bulunan bir banka şubesi önünde aracını park ederek bankaya girdi.

01.06.2017 - 10:33
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İddiaya göre iş adamını takip eden beyaz renkli araç içindeki kişiler, iş adamının otomobilinin arkasında durdu.

Park halindeki aracın camını kırıp 60 bin TL çaldılar

ARACIN CAMINI KIRIP 60 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Araçtan inen beyaz montlu kapşonlu bir kişi elindeki sert cisimle aracın sağ ön camını kırarak, içerisinde 60 bin TL bulunan çantayı alıp geldiği araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Park halindeki aracın camını kırıp 60 bin TL çaldılar

POLİS HIRSIZLARI ARIYOR

Bankadan çıktığında otomobilinin camının kırık ve çantasının yerinde olmadığını gören S.S’nin ihbarı üzerine gelen polis, olay yerine yakın bir işyerinin kamera kaydını aldı. Yapılan incelemelerin ardından olaya karışan aracın plakası belirlenerek bulunması için çalışma başlatıldı.

Park halindeki aracın camını kırıp 60 bin TL çaldılar

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