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Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

DHA | 18.10.2018 - 10:25..
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Kaza, dün gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan K. (21) yönetimindeki 67 TG 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından karşı yönden gelen Mustafa U.'nun (33) kullandığı 67 AAD 695 plakalı otomobile çarpan otomobil devrildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Emirhan K. ve çarptığı aracın sürücüsü Mustafa U., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Emirhan K.'nin yapılan muayenesinde 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyeti olmadığı da öğrenilen Emirhan K.'ya çeşitli suçlardan yaklaşık 4 bin lira ceza kesildi ve aracı otoparka çekildi.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

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