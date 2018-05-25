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Park halindeki araçlara takip cihazı yerleştirdi

Adana'da motosikletli bir kişi, Ercüment Çelik'in (39) park halindeki iki aracına da takip cihazı yerleştirip kaçtı.

DHA | 25.05.2018 - 08:52..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan, reklamcı Ercüment Çelik'in iki arabasına da takip cihazı yerleştiren kimliği bilinmeyen bir kişi, otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı. Durumu fark eden Çelik'in olayı polise bildirmesi üzerine, soruşturma başlatıldı.

TAKİP CİHAZINI YERLEŞTİRİP, KOŞARAK UZAKLAŞTI

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78011 Sokak'ta meydana geldi. Reklam işi yapan Ercüment Çelik, otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park edip eve çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyen motosiklet ile apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, Çelik'e ait 01 BJV 98 plakalı otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Park halindeki araçlara takip cihazı yerleştirdi

ŞÜPHELİ ŞAHISI KOMŞUSU FARK ETTİ

Komşusunun fark edip, haber verdiği Çelik, aracın altına yapıştırılan poşeti çıkardı. Poşetteki nesnenin elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Ticari aracın altında da aynı cihazı bulan Çelik, polise haber verdi. Gelen ekipler, her iki aracın altına bırakılan nesnenin, takip cihazı olduğunu saptadı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik, herhangi bir hasmının olmadığını söyledi.
Polis, takip cihazını bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Park halindeki araçlara takip cihazı yerleştirdi

Park halindeki araçlara takip cihazı yerleştirdi

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