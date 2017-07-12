Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Öğleden sonra İpekyolu karayolunda meydana gelen olayda, emniyet şeridinde ilerleyen Muhammet Emin Kurt yönetimindeki 46 LA 062 plakalı otomobil, Samet Göher'in park ettiği 80 LP 974 plakalı kamyonuna arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kurt içeride sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un yaşamanı yitirdiğini belirledi. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Kurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





