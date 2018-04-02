Park halindeki kamyonete çarpan kadın sürücü yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saat 01:40 sularında seyir halinde olan 28 yaşındaki genç kadın aracının kontrolünü kaybetti. Park halindeki kamyonete çarpan Seyran Deniz, ağır yaralandı.
AĞIR YARALI DENİZ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Deniz aracının direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan 01 BL 285 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Araç içerisinde sıkışan Deniz, polis ile çevredeki vatandaşlar yardımı sayesinde çıkarıldı. Daha sonra ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Deniz’in durumun ağır olduğu öğrenildi.