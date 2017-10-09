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Park halindeki otobüste uyuyan şoför, ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halindeki otobüste uyuyan 55 yaşındaki Mahir Eskici, yaşamını yitirdi.

09.10.2017 - 12:03
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Kocaeli'nin 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Karamürsel Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, park halinde bulunan Metro Turizm firmasına ait, 34 LU 2508 plakalı otobüste uyuyan sürücü Eskici, sabah araca gelen muavin tarafından uyandırılmak istendi.

Park halindeki otobüste uyuyan şoför, ölü bulundu

Eskici'nin tepki vermemesi üzerine muavin, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eskici'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Park halindeki otobüste uyuyan şoför, ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri, otobüste incelemede bulunurken, şeker hastası olduğu belirtilen Mahir Eskici'nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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