Park halindeki otobüste uyuyan şoför, ölü bulundu

TSK'dan yapılan açıklamada, "8 Ekim'den itibaren keşif faaliyetleri başladı" ifadeleri kullanıldı.

Nüktesi bol, akıcılığını ve heyecanını kaybetmeyen kısa nefis bir roman.

Nüktesi bol, akıcılığını ve heyecanını kaybetmeyen kısa nefis bir roman.

Suriye'de, bir çatışma bölgesinde cep telefonu ile selfie çeken bir kişi havadan düşen bombanın patlama anlarını saniye saniye kaydetti.

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Türkiye'de en çok kullanılan 10 köy ismi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde en çok kullanılan ilk köy ismi "Yeniköy" oldu.