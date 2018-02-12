Park halindeki otomobil çöken yolun içine düştü

Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Yasa dışı bir madene düzenlenen operasyonda en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

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Beyaz Saray terörle ortak mücadele dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütlerini finanse eden Amerika'nın Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü. Beyaz Saray'dan inandırıcılığı olmayan terör açıklaması geldi; "ortak mücadele".