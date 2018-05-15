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Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, nedeni bilinmeyen bir şekilde 30 metre yükseklikten aşağı uçan park halindeki ticari taksi, gören herkesi şaşkınlığa uğrattı.

İHA | 15.05.2018 - 15:03..
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Kağıthane’de saat 14.00 sıralarında Nurtepe Dargın Sokak üzerinde, 34 TKH 24 plakalı taksiyi park eden sürücüsü Ümit Sayılgan, eve girdi. Bir süre sonra park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak 30 metreden apartman boşluğuna düştü. Evden çıkan sürücü aracın kayarak düştüğünü görünce şoke oldu.

Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

İTFAİYE MÜDAHALE EDEMEDİ

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ekipler, araca müdahale edemeden olay yerinden ayrıldı. Kaza sonucu ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

İSTİNAT DUVARI OLMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan, kazayı duyan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Bir süre şaşkın bakışlarla araca bakan vatandaşlar, istinat duvarı olmamasından dolayı tepki gösterdi.

Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

Aracın sürücüsü Sayılgan, “Aracı park edip eve girdi geldiğim de ise yerinde yoktu. Aşağıya doğru baktığım da aracın kaydığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Aracın içerisinde değildim, el frenini çekip çekmediği mi hatırlamıyorum. Allah korudu.” dedi.

Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki taksi 30 metreden aşağıya düştü

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