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Park kavgasında pompalı tüfek dehşeti

Konya'da iki komşu arasında çıkan park kavgasında silahların çekilmesiyle 3 kişi yaralandı.

15.11.2017 - 22:46
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Konya'da akşam saat 19:15 sularında iki komşu arasında park meselesi yüzüne tartışma çıktı. Kavgadaki komşulardan 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik'in pompalı tüfek ile rast gele ateş açması sonucu 3 kişi vuruldu.

Park kavgasında pompalı tüfek dehşeti

RASTGELE ATEŞTE SAÇMALAR DAĞILDI

İddiaya göre komşu iki aile arasında araba park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik, evinden alıp getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Ali Özdemir (55), Fatih Özdemir (29) ve Fatih Çakın (31) vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Park kavgasında pompalı tüfek dehşeti

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz Çelik ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki aile arasında park meselesi nedeniyle daha öncede kavganın çıktığı ve alilerinin davalık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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