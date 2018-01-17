Park ve bahçeler 2017’ye damga vurdu

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2017 yılında şehrin güzelliğine güzellik katan birçok projeyi tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu.

Kent merkezinde birçok yeni park yapan Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aladağ Mahallesi Çamlık mevkinde Mesire Alanı, Gazhane Kültür Parkı gibi önemli projelere imza attı. Ayrıca Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi ve Kanlıırmak Caddesi Yürüyüş Yolu projelerinin de startı verildi.

2017 ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Cemal Akın, "Tüm birimlerimizde olduğu gibi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde başarılı bir yılı geride bıraktı. Özellikle 26 Ağustos 2017 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Gazhane Kültür Parkı vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Yalı mevkinde mevcut 5 bin metrekare olan alana, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve atölyelerimizin sanayide yeni yapılan yerine taşınması ile 6 bin metrekare daha ilave yapılarak 11 bin metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz içinde iki katlı ve teraslı kafeteryası, Bartın Çektirmesi Gemisi, Sergi Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Dinlenme Alanları, Açık Hava Sineması, Bartın Tarihi Mekânları Maketleri, Bartın’ın Denizcilik Tarihi ile ilgili fotoğrafların yer aldığı Gazhane Kültür Parkı çok farklı konsepti ile 7’den 70’e her yaş grubunun güzel vakit geçirebileceği bir yer haline geldi. Bu güzel proje 4 milyon liraya mal oldu. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Kemerköprü Mahallesi’nde Çocuk Oyun Grupları, Spor Sahası, dinlenme alanının bulunduğu park yapıldı. 23 Nisan Çocuk Parkı, 23 Nisan 2017 tarihinde açıldı. Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak’ta çocuk parkı yapıldı. Aladağ Mahallesi Çamlık Mevkii’nde Mesire Alanı yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Kavallar mevkinde Yaşam Merkezi yapımına başlandı, çalışmalar hala devam ediyor.

Ayrıca Akın, "Demirciler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Orduyeri Mahallesi’nde parklara kondisyon aletleri konuldu. Her mahallede yıpranmış parklar revize edildi. Kanlıırmak Caddesi’nde ırmak kenarında yürüyüş yolu yapım çalışmalarına başlandı ve kısa bir süre sonra hizmete sunacağız. Ayrıca Sanayi Sitesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sera yapımına başlandı ve yapım çalışmalarına devam ediliyor. Sanayi Sitesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sera yapımına başlandı, devam ediyor. 20 bin m2. alan üzerinde Voleybol, Basketbol, Mini Futbol, Mini Golf, Sahaları, Buz Pateni Pisti, Tenis Kortu, Yürüyüş Yolu, Kafeterya, Yaşam Merkezi, 1000 m2. Çocuk oyun parkı, dinlenme alanlarından oluşacak Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı’nın 11 Nisan 2017’de ihalesi yapıldı. 31 Mayıs 2017 günü temeli atılarak yapımına başlandı. 2018 Nisan’da açılması planlanıyor. Hürriyet Mahallesi’nde futbol sahasının zemin tesviyesi ve çimlendirmesi yapıldı." dedi.

"2017 YILINDA BİRÇOK ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK"

Bartın Belediyesi olarak kültürel miraslara sahip çıktıklarını ve bu yönde birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Cemal Akın açıklamasının devamında, “Bartın Belediyesi olarak tarihi değerlerimizi ön plana çıkartmak amacıyla 2017 yılında birçok çalışmayı hayata geçirdik. Daha önce ilimizde bulunan tarihi çeşmelerin restorasyonu ile ilgili çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmalarımızı 2017 yılında da devam ettirdik. Ayrıca ilimizin gelenekleri arasında önemli bir yer teşkil eden taş fırınlar ile ilgili çalışmalarımı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine Esentepe ve Kemerköprü Mahallelerinde taş fırın yaparak hizmete sunduk. Şiremirçavuş Köy Konağını Yaşam Merkezi haline getirdik ve bahçesine taş fırın yaptık. Kemerköprü Mahallesi Salamoğlu Sokak’ta bulunan tarihi su kuyusu restore edilerek çok daha güzel bir görünüm kazandı." dedi.