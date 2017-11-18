Park yerini unuttuğu arabasını 20 yıl sonra buldu

Independent Gazetesi'nin haberine göre, 1997 yılında Almanya'nın Frankfurt'ta, şu anda 76 yaşında olan kişi, park yerini unutup arabasını kaybettiğini polise bildirdi.

Endüstriyel bir binanın garajına park edilen aracın bulunması ise şans eseri oldu. Binayı yıkmaya hazırlanan inşaat işçileri, ortaya çıkan arabayı polise bildirdiler.

ARACI ÇALIŞTIRAMADI

Polis, 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarını fark etti ve aracın sahibine ulaştı. Aracını bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ancak 20 yıldır hiç çalışmayan araba bozulmuştu.