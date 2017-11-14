Parke taşı emniyet amirinin başını teğet geçti

Artvin'in Hopa İlçe Stadı'nda geçen pazar günü oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz ile Hopa Belediye Başkan Vekili İsmail Uzun'un da izlediği karşılaşmada Hopaspor, rakibini 49'uncu dakikada Barış ile 90'ıncı dakikada Esosa Priestley'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olay çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar, stat dışına çıkarıldığı sırada, taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

8 TARAFTAR YARALANDI

Saldırıda 8 taraftar, yaralanırken, otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar, polis eşliğinde il dışına çıkarıldı.

PARKE TAŞI ATTILAR

Stat dışında çıkan olaylarda, taraftar grubunun bulunduğu alandan atılan bir parke taşı, o sırada alınan güvenlik önlemlerini incelemek için çevrede bulunan Hopa İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal'ın başını teğet geçti.

Parke taşının, amirin başına çok yakın bir yerden geçtiği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.













