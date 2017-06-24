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Parke taşıyla çocuğa vuran O.Ç. akıl hastanesinde

Samsun'da sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki çocuğa vuran Osman Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

24.06.2017 - 19:04
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Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Parke taşıyla çocuğa vuran O.Ç. akıl hastanesinde

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: YÜZDE 40 ZİHİNSEL RAHATSIZLIĞI BELİRLENDİ

Osman Ç.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik eleştiriler üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"Haberde belirtilen ilk olay Samsun ili Atakum ilçesinde bundan 5 ay önce gerçekleşmiş olup, küçük kıza yapılan taşlı saldırı sonrasında kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın hemen akabinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu olaydan 2 ay sonra da 03 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen tacizden dolayı yakalanan şüphelinin ilk olayı gerçekleştiren şahıs olduğu güvenlik kamera kayıtlarından değerlendirilmiş, bu tespit üzerine O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasında taciz olayını kabul etmiş, ancak yaralama olayını kabul etmemiştir. Şahsın dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine akıl sağlığı yönünden muayene için hastaneye sevki sağlanmış, yapılan tetkikler sonucunda yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Bu rapor üzerine her iki olay nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol verilerek Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmıştır."

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