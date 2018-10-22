Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

CHP'li Kartal Belediyesi, ilçenin en işlek yerlerinden biri olan Atalar Caddesi´ndeki parke taşların üzerine asfalt döktü, ardından konuyla ilgili yapılan haberleri eleştirdi.

Açıklamada, sağlık açısından yaralanmalara sebep olduğu belirtilen caddeye, muhtardan gelen talep üzerine asfalt çalışması yapıldığı kaydedildi ve "Mesnetsiz iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığı" ifade edildi.

"MUHTAR ASFALT İSTEDİ"

İşte belediyeden yapılan açıklama:

"Atalar Mahallesi´nde yapılan asfalt çalışması ile ilgili kamuoyuna gerçeklikten uzak yanlış aksettirilen haberlere istinaden doğru bilgilendirilme yapılmak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kartal Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Altınok Öz tarafından Türkiye´de 2009 yılında ilk kez başlattığı muhtarlar toplantısı başkanımız ve başkan yardımcılarının katılımı ile Kartal´ın 20 muhtarları ile her ay düzenli bir şekilde yapılmakta olup; yapılan bu toplantılarda da muhtarların taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini tek tek kayıt altına alınarak çözümleri için konularına göre başkan yardımcılarımız tarafından en kısa sürede çözüme ulaştırılması sağlanır. Yapılan bu toplantılarda da Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, bu bölgenin sık sık asfaltlanma talebini dile getirmiş ve konuyla ilgili olarak da belediyeye dilekçe vermiştir. Hatta Atalar Mahalle Muhtarı Gülmüş, bununla yetinmeyip Atalar´da yaşayan vatandaşlara bir kamuoyu yoklaması yaptırmış ve %81 çoğunluğun bölgenin asfaltlanmasını istemiştir.





"PARKE TAŞLARI YIPRANMIŞTI"

2005 yılında mevcut AK Partili Belediye döneminde Atalar Caddesi üzerinde zemine beton dökülmüş ve üzerine Bergama taşı döşenmiştir. 2005 yılından bugüne kadar yapılan tamiratlar ve çalışmalarla bu zamana kadar gelinmiştir. Ancak mahallelinin ve muhtarın bize ilettiği talep doğrultusunda; zamanla yıpranmış, tamiri mümkün olmayan zaman zaman sağlık açısından yaralanmalara, hendek ve çukurların oluşmasına ve kazalara sebep olan Atalar Mahallesi Atalar Caddesi, vatandaşların ve esnafın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına; kış şartları ağırlaşmadan talebe çok hızlı bir şekilde cevap vermek için asfaltlanması gerçekleştirilmiştir.

"MESNETSİZ İDDİALAR"

Bu mesnetsiz iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığı saygıyla kamuoyuna duyurulur."