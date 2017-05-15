Parkta alkol alan anne-baba bebeklerini unuttu

Zaporozhye şehrinde bir anne ve baba, içki içtikten sonra parkta sızdı. Bu sırada çocukları da bebek arabasındaydı.

POLİS UYARI CEZASI VERDİ AMA AYNI OLAY BİR DAHA YAŞANDI

Daily Mail'in haberine gire, olayı gören polis, anne-babayı uyandırarak karakola götürdü ve uyarı cezası verdi. Ancak aynı olay birkaç saat sonra tekrar yaşandı.

BU KEZ BEBEK PARKTA EMEKLEMEYE BAŞLADI

Çift, tekrar içki içtikten sonra parkta uyuya kaldı. Bu sırada çocukları bebek arabasından inerek parkta emeklemeye başladı. Etraftaki içki şişelerini ve yerde sızan 28 yaşındaki anneyi gören polis, aileyi tekrar karakola götürdü.

BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sorumsuz anne ve baba hakkında 'çocuk ihmali' suçundan soruşturma başlatılırken, bebek de devlet korumasına alındı.