Parkta bulduğu 60 bin liralık altınları sahibine teslim etti

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yenimahalle'de bulunan Keyruvan Çocuk Parkı’na yürüyüşe giden Murat Ayaz, bankın üzerinde gri renkli bir poşet gördü.

POŞETİ AÇINCA ALTINLARI GÖRDÜ

Poşeti açan Ayaz, içinde 135 gram ağırlığında 5 bilezik, 70 adet çeyrek altın, 3 altın yüzük ve bir miktar nakit paranın olduğunu gördü. Elindeki poşet ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giden Ayaz, bulduğu tüm altın ve nakit parayı tutanakla polislere teslim etti.

"BOĞAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ"

Gecenin ilerleyen saatlerinde arandığını fakat kendisinin duymadığını ifade eden Ayaz, “Gece polisler altınların sahibi bulmuş ve teslim etmiş. Zaten altınların sahibi de mahallemizden birisine ait olduğunu öğrendim. Kendileri bana çok teşekkür etti. Ben poşetin içinde altın ve para görünce düşünmeden polise gittim çünkü boğazımızdan haram lokma geçmedi, bundan sonra da geçmez” diye konuştu.