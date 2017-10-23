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Parkta fuhuş pazarlığı yapanlar yakalandı

Bolu'da, parkta fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalanan A.K., 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçundan adliyeye sevk edildi.

23.10.2017 - 14:40
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asdad

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki denetimlerde bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler, uzaktan yaptığı izlemede 34 yaşındaki A. K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G.'nin, fuhuş için anlaştıkları 2 kişiden para aldığını gördü. Polis, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden kadın ile diğer 2 kişi serbest bırakıldı. A. K. ise 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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