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Parkta oturanlara ateş açan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da parkta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İHA | 02.09.2018 - 13:44..
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Olayı gerçekleştirdikten sonra geldikleri otomobille kaçan C.A.Y. (19) ve H.A. (17) polisin çalışması sonucu olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan iki zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR YARALANMIŞTI

Olay, iki gün önce saat 20.45 sıralarında Mumine Hatun Mahallesi’nde bulunan Avarlar Parkında meydana gelmişti. Parkta oturanların üzerine bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmış, bankta oturan Ali K. (16), Faruk Ö. (20) ve Mustafa Y. (17) vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Parkta oturanlara ateş açan 2 kişi tutuklandı

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