3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

1 CHP-HDP ittifakı yerel seçimlerde devam edecek Yerel seçimin şartlarının çok farklı olduğunu belirten CHP'li vekil Dursun Çiçek, HDP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

2 Devamsızlık yapmayan öğrenciye ödül geliyor MEB, liselerde okuyan öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için gereken mevcut şartlara bir de özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi şartını ekledi.

3 Havalimanına ne kadar erken gelmelisiniz Seyahatte dair çok fazla sorunuz olduğu gibi, bir konuda tek bir cevap var; Havalimanına iç hat uçuşları için iki, uluslararası uçuşlar için üç saat erken gelmeniz gerektiği.

4 Londra'da yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar Londra'da bir belediye çalışanı, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

5 Oyuncu Sefa Zengin ile eşi ve kızı, kazada yaralandı İzmir'de, eşi ve kızı ile içinde bulunduğu taksi, otomobille çarpışıp takla atan oyuncu Sefa Zengin, "Ne çok sevenimin olduğunun farkına vardım." dedi.

6 Parkta oturanlara ateş açan 2 kişi tutuklandı Karaman’da parkta silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.