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Parkta oynayan küçük İdil pitbull saldırısına uğradı

Tekirdağ'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki İdil Büyükbüce'nin yüzüne 52 dikiş atıldı.

DHA | 05.06.2018 - 13:12..
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Kapaklı ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, parkta oynayan çocuklardan İdil Büyükbüce'ye saldırdı. Köpeğin yüzünü ısırdığı İdil, çevredekiler tarafından güçlükle hayvandan kurtarıldı.

Saldırı sırasında parktaki çocuklar ve aileleri panik yaşadı. Kanlar içinde kalan İdil, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Parkta oynayan küçük İdil pitbull saldırısına uğradı

"KIZIMIN BAŞINA GELEN BAŞKA ÇOCUĞUN BAŞINA GELMESİN"

Yüzüne 52 dikiş atılan İdil, taburcu edilirken, yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi.

Pitbull saldırısının şokunu üzerinden atamayan İdil'in babası Bilal Büyükbüce, "Kendini bilmez, densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek, kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak, öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin." dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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