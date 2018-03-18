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Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

Antalya’nın en kalabalık parklarından birindeki ağaca konan ve vatandaşları sokan arılar, haber yapmaya gelen muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.

İHA | 18.03.2018 - 13:49..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda yürüyüş yapan bir vatandaş, oğul veren arıların çam ağacına toplandığını fark etti.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

BAZI VATANDAŞLAR ARILARI ALMAYA ÇALIŞTI, BAZILARI KIZDI

Kendi yöntemleriyle yaklaşık 10 metre yükseklikteki arıları almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arıların çevredekileri sokması üzerine vatandaşlar arıları almaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

POLİSE ARI SOKTU İHBARI

Parktakiler kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye vatandaşların girişine izin vermeyerek, itfaiyeden destek istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri, maskelerinin olmaması nedeniyle arılara yaklaşamadı.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

POLİS, İTFAİYE EKİPLERİ VE GAZETECİLER ARI MAĞDURU OLDU

Bu sırada haber yapmak için parka gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık da yaptığını belirterek, itfaiyenin desteğiyle oğul veren arıları ağaçtan alabileceğini söyledi.Akar, arıcı maskesini giyerek bir kovan ile itfaiyenin merdiveniyle arılara ulaştı. Oğul arının dalda biriktiği yerdeki petekler kesilerek kovana alındı. Motosikletli Yunus timleri de kask takarak Akar’a yardım etti.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

ARILARI MUHABİR ALDI

Öte yadan alım işlemi sırasında arılar itfaiye, polis ekipleri ile gazetecileri soktu. Parkta bulunan kedilerin de zor anlar yaşadığı görüldü. Yaklaşık 40 bin tane arıyı kovana almayı başaran İsa Akar, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

HOBİ OLARAK ARICILIK YAPAN GAZETECİ

Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada oğul oluştuğunu tahmin ettiğini dile getiren Akar, "Vatandaşların arıya hareket yapmasıyla arı hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıyı dalından alıp kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu." dedi.

Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu

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