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Parmağı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Denizli Merkezefendi'de 4. sınıf öğrencisi A.B.T parmağını akıllı tahtaya sıkıştırdı. Şanssız anlar yaşayan öğrenciyi itfaiye kurtardı.

İHA | 22.02.2018 - 19:28..
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Merkezefendi’nin Şemikler Mahallesi’ndeki bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi A.B.T.’nin parmağı, akıllı tahtanın kalem konulan bölümüne sıkıştı.

İTFAİYE KURTARDI

Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca öğretmenleri tarafından okula itfaiye görevlileri çağrıldı. İtfaiye ekipleri parmağın bulunduğu tahtanın o bölümünü keserek, parmağı sıkıştığı delikten kurtardı. Öğretmenleri ve parmağı kurtulan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı VİDEO

Parmağı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Parmağı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

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