Parmağı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Merkezefendi’nin Şemikler Mahallesi’ndeki bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi A.B.T.’nin parmağı, akıllı tahtanın kalem konulan bölümüne sıkıştı.

İTFAİYE KURTARDI

Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca öğretmenleri tarafından okula itfaiye görevlileri çağrıldı. İtfaiye ekipleri parmağın bulunduğu tahtanın o bölümünü keserek, parmağı sıkıştığı delikten kurtardı. Öğretmenleri ve parmağı kurtulan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı VİDEO