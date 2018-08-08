Parti önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP'li

1 Kız arkadaşı barışmayınca silahla vurdu Kayseri'de kız arkadaşına yaptığı barışma teklifinden ret cevabı alınca önce kız arkadaşını vuran adam, daha sonrasında kendisini vurarak intihar etti.

2 Hamile kadın ve eşini taşlayıp alıkoydular Antalya'da, 8 aylık hamile olan Elif Demir ve eşi fotoğraf çekimi sırasında, aralarında muhtarın da bulunduğu 8 kişi tarafından taşlanarak 1 saat boyunca alıkoyuldu.

3 Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu Chelsea, Athletic Bilbao kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

4 İş adamına milyon dolarlık şantaj Iraklı müteahhit A.A.H., bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden ayrılmak istedi. Sevgili Eabdalkarim C., müteahhiti ilişki görüntülerini yayma ile tehdit ederek para istedi.

5 Alessandra yine büyüledi İki çocuk annesi Alessandra Ambrosio, eski voleybolcu çıktı.

6 Ağustos ayında gidebileceğiniz etkinlikler Tatilini İstanbul'da geçirecekler için gidebilecek birçok etkinlik seçeneği...