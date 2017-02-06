taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,7020
EURO
3,9899
ALTIN
145,60
PETR
56,9700

Partilerin propaganda süresi

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre, siyasi partiler TRT'de konuşma hakkını kullanabilecek.

06.02.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Referandumu öncesi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre AK Parti, CHP, MHP ve HDP, TRT radyo ve televizyonlarında konuşma hakkını kullanabilecek.

KONUŞMA HAKLARI

AK Parti'nin 10'ar dakikalık 3, CHP, MHP ve HDP'nin 10'ar dakikalık 2'şer konuşma hakları bulunuyor.

ERDOĞAN'A DA 10'AR DAKİKALIK 2 KONUŞMA HAKKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dilerse 10'ar dakikalık 2 konuşma hakkı verilecek. Böylece, yasa gereği iktidar partisi 3 defa, Cumhurbaşkanı isterse 2 defa konuşacak.

Hükümete 30 dakika, Cumhurbaşkanı'na 20 dakika, diğer 3 partiye 20'şer dakika propaganda hakkı tanınmış olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

68
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

143
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

30
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

35
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

20
Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM