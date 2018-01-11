Pasaport geç gelince bilet parasını PTT ödedi

Balıkesir'de yaşayan 4 kişilik aile, burs ve sağlık problemleri sebebiyle ABD’ye gitmek için plan yaptı. Pasaport için emniyete müracaat eden aile, bir yandan da 6 bin 600 TL ödeyerek ABD’ye uçak bileti aldı. Pasaportların zamanında teslim edilmemesi sebebiyle şok yaşayan aile, uçak biletlerini iptal ettirmek zorunda kaldı.

MAĞDUR OLAN AİLE OLAYI YARGIYA TAŞIDI

Aile, hava yolu şirketinden uçak biletinin sadece 600 liralık bölümünü tahsil edebildi. Seyehatin iptal edilmesiyle bir aile ferdinin bursunun yandığını belirten aile reisi, PTT’ye müracaat ederek 6 bin 600 liranın iadesini istedi. Kurumun olumsuz cevap vermesiyle ikinci şoku yaşayan aile, mağduriyeti yargıya taşıdı.

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde PTT aleyhine maddî ve manevî tazminat davası açan vatandaş, pasaportun gecikmesiyle mağdur olduklarını kaydetti.

Mahkemede ifade veren vatandaş, mağduriyetlerinin giderilmesi için davalıya başvuruda bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını belirterek, "Yaşanan olumsuzluklar ve stres sebebiyle derin üzüntü ve sıkıntı yaşadık. 6 bin 600 TL maddî ve 10 bin TL manevî tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ediyorum." dedi.

MAHKEME KARARI

Mahkemede savunma yapan davalı kurum avukatı ise, kurumun eylemi ile davacıların zararı arasında illiyet bağının bulunmadığını, dava konusu olayda davacıların kusurlu olduğunu ileri sürdü. Davacıların tedbirli ve özenli davranmadığını iddia eden avukat, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Emsal bir karara imza atan mahkeme, pasaportun gecikmesinde kusuru bulunduğu öne sürülen kurumu hem maddî,hem de manevî tazminata mahkum etti.

Davacının ABD’ye gitmek amacıyla 6 bin 600 TL tutarında bilet ücreti ödediği, ancak pasaportların gecikmesi sebebiyle biletleri iptal ettirmek zorunda kaldığının vurgulandığı mahkeme kararında, "6 bin TL’lik bilet ücretinin iade edilmediği, davacı ailenin reşit olmayan çocukları ile birlikte yurt dışına götürmek üzere seyahat planlaması yaptığı anlaşılmaktadır. Aile fertlerinden bir kısmının pasaportlarının gelmemesi durumunda diğerlerinin de planlarını iptal etmesinin normal olduğu ortadadır. Davalı PTT müdürlüğünde çalışan memur hakkında yapılan disiplin soruşturması evrakında geç teslim sebebiyle davalı tarafın mağdur edildiği belirtilmektedir. Belirsiz süreçte davacıların mecburen uçak biletlerini iptal ettirdiği gerekçesiyle maddî tazminat talebinin 6 bin TL bakımından kabulüne, aile ferdinin özellikle burs ve sağlık problemleri sebebiyle ABD’ye gitmek istediği, davacı tarafın ailece hazırlıklarını yaptığı, yaşanılan olay nedeniyle bütün planlarını iptal ettirmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Bir aile ferdinin bursunun yandığı gerekçesiyle manevî tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir." denildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Kararla birlikte davacı aile, hem maddî, hem de manevî tazminatı tahsil etti. Hukukçular, emsal teşkil eden kararla birlikte gönderinin gecikmesinde kusuru bulunan görevli ve şirketin müşterinin mağduriyetinden sorumlu olacağını dile getirdi.