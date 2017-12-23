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Pasaport harçları zam oranı belirlendi

2018 yılı Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak pasaport harcı zam oranları belli olurken artık pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

İHA | 23.12.2017 - 10:50..
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Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli olurken vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL.

Pasaport harçları zam oranı belirlendi

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OCAK AYININ BAŞI İTİBARİYLE GEÇERLİLİĞİ BAŞLAYACAK

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Ancak 2018’e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmeye devam edecek.

"ŞU ANKİ HAREKETLİLİK SÜRECEKTİR"

Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir." dedi.

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