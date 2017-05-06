Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Sistemin başarılı olması durumunda hem arıza nedeniyle hem de yoğunluk nedeniyle yaşanan kuyruklar son bulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemleri'nde yaşanan arızalar ve ağırlaşmalar başta Atatürk Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında pasaport polisi ve yolcuları zor durumda bırakıyordu. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir yazılım test etmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'nda da test edilen yeni yazılım versiyon da birçok kurumdan bilgi akışı yurda giriş çıkış işlemi yapan pasaport polisine sağlanmış olacak. Polis pasaport işlemi sırasında daha kapsamlı bir sorguya çok kısa sürede yapacağı için yolcunun geçiş süresi de kısalacak.













