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Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı ve yolcu bilgilerinin saklandığı Polnet Bilgi sisteminde yeni bir yazılım test edilmeye başlandı.

06.05.2017 - 14:42
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Sistemin başarılı olması durumunda hem arıza nedeniyle hem de yoğunluk nedeniyle yaşanan kuyruklar son bulacak.

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemleri'nde yaşanan arızalar ve ağırlaşmalar başta Atatürk Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında pasaport polisi ve yolcuları zor durumda bırakıyordu. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir yazılım test etmeye başladı.

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Atatürk Havalimanı'nda da test edilen yeni yazılım versiyon da birçok kurumdan bilgi akışı yurda giriş çıkış işlemi yapan pasaport polisine sağlanmış olacak. Polis pasaport işlemi sırasında daha kapsamlı bir sorguya çok kısa sürede yapacağı için yolcunun geçiş süresi de kısalacak.

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

Pasaport kuyrukları artık son bulacak

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