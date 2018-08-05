taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Pasaport şerhi uygulaması sürüyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakanlığın internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığı yönünde gerçeğe aykırı haberlerin yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhlerin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak bahse konu dışında davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

157
Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

138
Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

95
Evanjelistlerden Trump'a destek ayini

Evanjelistlerden Trump'a destek ayini

81
Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

38
Türkiye'nin ilk hızlı şarj özellikli otobüsü Hacettepe'de

Türkiye'nin ilk hızlı şarj özellikli otobüsü Hacettepe'de

89
Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM