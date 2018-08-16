Pasaportsuz vizesiz tatilin adresi: Batum

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Batum dağ ve deniz sentezi ile eşsiz birleşen, palmiye ağaçlarının arasında senin için muhteşem bir tatil beldesi. Birkaç saat ya da birkaç günlüğüne kalıyorsan, burada keyif alacak çok şey bulacaksın. Kafkasya dağlarının gölgesinde yatan Batum’da yapacağın tatilden ne bir fazlasını, ne de bir azını bekleyeceksin. Şehrin her mevsim keyfine varabilir, bu yüzden denizde yüzemeyeceğin veya kumsalda güneşlenemeyeceğin zaman bile Batum sıkılmana izin vermez. Zaten vizesiz ve pasaportsuz girebileceğin bir ülke olarak sana yapabileceği en güzel kıyağı yapmış.

YAZ FOTOĞRAFIN İÇİN GÜZEL BİR ARKA PLAN

Klasik yapılar ile ultra modern gökdelenlerin otelleri ve kumarhanelerine kadar uzanan mimari tarzıyla, muhteşem bir fotoğraf için aradığın arka plan manzarası bu şehirde. Batum ışığı çok seviyor. Renklerin gerçek gösterisi karanlıktan sonra başlar. Renkli aydınlatmalar şehre neşeli bir ruh hali yansıtıyor. Avrupa mimarisinin en renkli örneklerine şahit olacağınız bu ülkeye girebilmeniz için kimliğiniz yeterli.

BATUM GEZİ REHBERİN

Bir tatilci olarak seyahat listende birkaç yer görmek isteyeceksin. Hemen önerelim; Gonio-Apsaros, şehrin hemen güneyinde bir Bizans kalesi; burada krene edilmiş kuleler ve antik Roma taşlarından yapılmış su eserlerinin kalıntılarını bulacaksın. Eski Kent, antik tarihi ile dolu bir şehirde büyüleyici bir yürüyüş rotası sunuyor.

MTİRALA MİLLİ PARKI

Yerel sanatçılardan sergiler için Batum Sanat Müzesi'ni ziyaret et. Doğa arayışını tatmin edecek Mtirala Milli Parkı, yemyeşil bir ormanlık alanda birçok parkur sunan el değmemiş bir milli park. Toplu taşıma seçenekleri bol ama bence sen bir bisikletle Batum'un altını üstüne getirirsin. Limandan başla, kalesine çık, oradan bağ bahçe gez, dur.

ALİ VE NİNO'NUN ROMANTİK HEYKELİ

Çocukların varsa, Aquapark gibi keyif alacakları birçok ilgi çekici yer bulacaksın. Ayrıca çok sayıda aktivite bulabileceğin Tsitsnatela adında bir eğlence merkezi mevcut. Bir başka güzel örnek, aşkın heykeli simgesi. Gürcistan’daki heykele esin kaynağı olan kavuşamayan aşıklar Ali ve Nino’nun hikayesi, farklı dinlerine, kültürlerine ve savaşa rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı kalan iki insanın öyküsünü anlatıyor. Dans eden fıskiyelerin arasında çok romantik gözüküyorlar.

MİNİ BİR VEGAS EDASI VAR

Karadeniz'in batısındaki güneş batarken, gün geçtikçe Batum'un canlı gece hayatı başlar. Bu şehir sana mini bir Vegas akşamı edası hissettirebilir. Ferris Wheel, Ali Nino olarak geçen aşk heykelinin hemen yanı başındaki büyük dönme dolap, şehri yukarıdan görmek isteyenler için eğlenceli olabilir.

UZUN DENİZ KIYILARINDA BİSİKLET KİRALA

Gelelim deniz keyfi kısmına. Deniz kıyısı boyunca, iskelelerden ve plajlardan geçen balıkçıların arasında kendini kaybetmen çok kolay. Sahil ve plajlar kilometrelerce uzanır, bu yüzden şehir bisikletlerinden birini kiralamak iyi bir fikir. Buradaki plajların çakıllı ve beyaz kumla kaplanmamış olduğunu unutma. Plaj terliğine ihtiyacın olacak.

GÜRCÜ MUTFAĞININ TADINA BAK

Piazza Batumi, Gürcistan'ın en güzel meydanlarından biri. Piazza Batum'da bulunan birkaç otel, kafe ve restoran var. Ünlü Dj konserleri de bu alanda gerçekleşiyor. Geleneksel Gürcü mutfağı ile birlikte, bu kasabada Avrupa yemeklerini deneyebilirsin. Hiçbiri süslü değildir, ama hepsi lezzetli.

IŞIK GÖSTERİSİNİ TELEFERİKTEN İZLE

5 yıldızlı otellerin yanı sıra çok sayıda küçük ve güzel butik otel de var. Farklı fiyatlarda istediğin kalitede bir otel bulabilirsin. Sezonda fiyatlar biraz daha artıyor ama erken rezervasyonla halledersin sen. Bir ticaret şehri olan Batum limanı balıkçı ve ulaşım gemileriyle dolu. İşte tam bu noktada Batum teleferiğini göreceksin; şehrin en güzel manzarasının açıldığı yer.

KİMLİKLE GEÇ GİT

Karadeniz'e sırtını dayanan bu ülkeye nüfus cüzdanları ve TC Kimlik Kartıyla seyahat edebilirsiniz.