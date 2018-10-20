Pasaportsuz yeni seyahat rotası: Moldova

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünya nihayet Romanya ve Ukrayna arasında sıkışan bu küçük ulusun cilvesine kolayca ulaşabilecek. Avrupa'nın en az ziyaret edilen ülkelerden biri olan Moldova, bu klişeyi bozuyor. Başkan Erdoğan'ın dün Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ilk meyvelerini verdi: İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre artık Moldova'ya gidebilmek için sadece kimliğin yeterli. Bunun nasıl bir nimet olduğunu, ilk vize alma serüveninden sonra anlayacaksın... Türk dizilerinin klişesi 'fakir ama mutlu' ülkesi için seyahat sirenleri çalıyor! Bakalım Moldova gezi rehberi hoşuna gidecek mi...

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİNDEN BİRİ

Moldova, Doğu Avrupa ülkelerinin arasında kalmış küçük ve eşsiz bir ülke; Evden kalkıp Moldova’ya gitmek için mıknatısdan daha fazlası mı lazım? Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri olarak gösterilen Moldova tüm samimiyetiyle kapılarını açtı; ‘gel’ diyor. Yalnız, fakirliğin insanların neşesine pek uğramadığını görebilirsin; Moldova dünyanın en mutlu ülkelerinden biri.

Avrupa'da manzaraları süsleyen at arabalarının bolluğunu, ve yöresel köy kokusunu alacağın bir memleket görmek zordur; Anadolu'nun bu topraklara uğradığı belli.

İNSANLARI ÜLKEDEN DAHA GÜZEL: KİŞİNEV'DEN BAŞLAYALIM

Sık sık ziyaret edilmese de, tüm yollar Moldova'ya gidiyor. Önce başkent Kişinev'e (KIV Havaalanı şehirden 14km) uç, daha sonra bir trene bin veya Tuna nehri üzerindeki güney limana bir feribot bileti al. Nereye gidersen git, Moldova’yı özel yapan şey; kuşkusuz insanlar! Herhangi bir köye vardığında, yiyeceklerle dolu bir masada olacaksın. Karadeniz'in havasını, Anadolu'nun sıcağını bulacaksın.

NOT AL: KİŞİNEV'DE NERELERİ GEZECEKSİN?

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, Stefan cel Mare Heykeli ve Meydanı, Katedral Parkı, Gül Vadisi, ağaçlık Riscani Parkı, Botanik Parkı, Puşkin Müzesi, Sovyet II. Dünya Savaşı Anıt Parkı, Opera ve Bale Tiyatrosu, Mihai Eminescu Tiyatrosu, Kişinev’de gezilecek başlıca yerler arasında.





SOVYET'İN AYAK İZLERİ SİLİNMEMİŞ

Başkent Kişinev, hissedilmesi gereken canlı bir şehir: İnsanlar buranın kalbidir; Sokaklarda insanlar merhaba diyecekler; kafelerde, nereli olduğunu sorar; nereye gidersen git, insanlar arkadaşın olmak isterler. Gezindikçe, eski Sovyet bölgesinden kalan anıtlara ve yapılara dalacaksın. Büyük heybetli heykeller, kubbeli kiliseler, parlak renkli katedraller, komünist dönemden kalma binalar ve tuhaflık art arda dizilmiş.

MANASTIR CENNETİ

Moldova'nın en önemli tarihi mekanı olan Orheiul Vechi, yıkıcı bir açık hava manastır kompleksi. Köstek kalıntıları, büyük ölçüde antik sur ve manastırlara sahip.





ÇİNGENELERİN BAŞKENTİ: SOROCA

Ülke yoksulluk ile çevrili olmasına rağmen, Soroca kasabasında yaşayan zenginler, Aziz Petrus Bazilikası ve Bolşoy tiyatrosu gibi simgesel yapılardan esinlenerek, büyüleyici evler inşa etmişler. Ve böylece Moldova'nın servet sahipleri paralarını açığa çıkardılar. Sonuç olarak, Çingene Tepesi adıyla anılan kent, insanların çılgın mimariye hayranlık duyması yüzünden bir turistik cazibe merkezi haline geldi.





BİZDEN BİRİ: EVE GİRERKEN AYAKKABINI ÇIKART

Birinin evine girerken, ayakkabılarını çıkarman gerekiyor. Çoğu Avrupa ülkesinde, bu kültürü görmek mümkün değil. Bir kere halıları yok. Fakat Moldova'da bir yere girerken ayakkabını çıkarmamak, ev sahibine kabalık olarak sayılıyor. Ev sahibi de boş durmuyor; evinde mutlaka terliği olur. Bu ev kuralı, çoğu eski Sovyet ülkesinden hijyen amaçlı geliyor.





GÜNEY'DE GAGAUZ'U, KUZEY'DE ROMAN'I BULACAKSIN

Moldova'nın her köşesinin kendine özgü bir kimliği var. Güneyde, Gagavuzya'yı, kendi kültürü, tarihi, gelenekleri ve tabi ki lezzetli mutfağıyla bulacaksın. Dniester Nehri'nin sol yakasına geçersen, zamanın durduğu bir bölge olan Transnistria'yı bulacaksın. Transnistria'yı ziyaret etmek, SSCB'ye geri döndüğünü hissettirecek. Ya da, Roman azınlığıyla tanışmak istersen, o zaman yolun Moldova'nın kuzeyine, Soroca'ya uzanır. Ve tabi ki, Ülkenin kalbindeki devasa Codru ormanlarını kim unutabilir?

GAGAVUZYA'DA RTE HUZUREVİ

Ayrıca hatırlarsan, Komrat Huzurevi’ne Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'nın yaptığı katkılardan dolayı, Komrat Belediye Meclisi kararı ile “Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi” adı verildi. Bugün tüm bu adımların ekmeğini pasaportsuz geçiş hakkı ile yiyoruz.





GELENEK GÖRENEK TURLARINA KATILABİLİRSİN

Gördüğün gibi; Moldova'nın güzel açık hava manzaraları, şehri tanıman için sana ilham verecek. Nehrin aşağısına yürüyebilir, tırmanmaya gidebilir, bisiklet kiralayabilir ve gezintiye çıkabilirsin. Gelenekleri ve folkloru hakkında, köy hayatının özelliklerine girebileceğin özel turlara katılabilirsin.

FESTİVAL ŞENLİKLERİ

İster gündüz, ister gece yarısı olsun, bu şehirde kaygısız bir yürüyüşe ya da kırsal kesime yapacağın bir geziye gidebilirsin; çünkü Moldova, mutlu olduğu kadar, aynı zamanda Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri. Konser, festival ve hatta maratonla dolu bir takvimi var. Her yıl binlerce Moldova bu etkinliklere katılıyor, neden onlara katılmıyorsun?

Sonbaharda, dünyanın dört bir yanından gelen caz müzisyenlerini dinlemek için “Etno Caz” festivaline gel. Yaz aylarında, üç günlük bir opera festivali olan “DescOpera” yı ziyaret et. Kışın derinliklerinde, “Underland Fest” de müzik, ya da 10 kilometre Wine Run ile egzersiz için yeraltı şarap mahzenlerine git. Tüm bu etkinlikler bir Aleyna Tilki konseri değil; kendine özgü, yöresel ve dinamik festivaller.

Moldova seninle tanıştığına memnun olacak; peki sen bu Anadolu edasındaki ülkeye bir şans verecek misin?