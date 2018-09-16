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Paşayeva: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ile birliğimizi arttıracağız" dedi.

AA | 16.09.2018 - 23:25..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Azerbaycan'da verdiği mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız" ifadelerini kullandı.

Paşayeva: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır

"BÜYÜK OYUNLARI DURDURACAĞIZ"

Paşayeva, "Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı daha güçlü adımlar atarak üzerimizde oynanan büyük oyunları durduracağız." dedi.

"Bizim gücümüz Türkiye'nin gücü" diyen Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım." şeklinde konuştu.

Paşayeva: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır

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