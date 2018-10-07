ABD gemisinin paçasını kurtaran 'patates mürettebatı'

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tarihi güzel yapan şeylerden biri de, kuşkusuz bu yolculuğu anlamlı kılan efsanelerdir. Şuan Ensonhaber tarih kategorisinde bu efsanelerden; ABD donanmasının Japon denizaltısından, kendi yakasını pişmemiş patatesleriyle nasıl kurtardığını okuyorsunuz. Bu absürt hikayeleri modern tarih kitaplarında ya da lisedeki tarih derslerinde görmek çok zor. Derin tarih, tüm ilginçliğiyle karşınıza çıkıyor. Hele de konu ABD'nin trajikomik anılarıysa, okuması ayrı bir zevkli oluyor.

GÜNEY PASİFİKTE PATATES SAVAŞI

5 Nisan 1943 günüydü. Güneybatı Pasifik'te, ABD donanmasının USS O'Bannon gemisi 17 uçaksavar tüfeği, birden fazla torpido tüpü, derinlik şarjı ve 5 inçlik 38 kalibrelik güverte silahıyla tam teşekkür donatılmıştı. Bu mürettebat Amerikan ordusunun karşılaşacağı herhangi bir donanmayı kolayca alt etmeye yeter de artardı. Ancak ABD'nin paçasını Japon denizaltısından kurtarmaya yarayan ağır silahları değil, pişmemiş yemeklik patatesleri oldu. Nasıl mı?..

ATEŞ EDEMEYECEK KADAR FAZLA YAKLAŞTILAR

Amerikalı bir destroyeri olan USS O'Bannon gemisi, Japonya'nın deniz kuvvetlerine karşı karşıya gelmek için Güney Pasifik'e gönderildi. O'Bannon o gece bir japon denizaltısı fark etti. Mürettebat bir yandan yaklaşırken, diğer yandan da denizaltının türünü belirlemeye çalışıyorlardı. Bu süratli gidiş hayırlı değildi. Denizaltıya yanaşan ABD donanması son dakikada bir mayın olabileceğine karar verdiler. Asıl sorun bu da değildi: Donanma, en kısa mesafeli silahlarını bile ateşlemek için çok yakındılar. Dümen, Japon denizaltısının yanından olası bir çarpışmayı önlemek için sert bir şekilde döndü. O sırada, denizci şortları giyen Japon denizciler ise güvertede horul horul uyuyorlardı.

ABD GEMİSİ JAPON DENİZALTININ YANINDA KALA KALDI

Bu hızlı geri çekilme nedeniyle, uyuyan Japon ekibi hızla uyandı ve düşmanlarıyla kendilerini dip dibe buldular. Ne yazık ki O'Bannon ateş etmek için çok fazla yaklaşmıştı. Menzili çeviremezlerdi. Japon denizciler, çok daha büyük Amerikan destroyerine ağır hasar vermek için mükemmel bir menzile sahip olan 3 inçlik güverte tabancalarına doğru hareket etmeye başladılar. Amerikan mürettebatı pişmiş ördek gibi ne yapacağını düşünmeye başladı.

JAPONLARA ÇİĞ PATATES ATMAYA BAŞLADILAR

Amerikalıların, Japon mürettebatının dikkatini dağıtıp, O'Bannon'un atış menziline geri dönmesi için uzaklaşması gerekiyordu. Japonların silahlarıyla karşı karşıya kalan O'Bannon mürettebatı, savaşmak için ellerinden gelen her şeyi kullanmaya başladı. Yakındaki depolama kutularına ulaşan mürettebat, denizaltılı Japon düşmanına neyle karşılık verdi dersiniz? Patates. Evet yemeklik, pişmemiş çiğ patatesleri, Japon donanmasının kafasına geçirmek için hazırdılar. Yeteri kadar uzaklaşmak için vakit kazanmak isteyen ABD donanması, Japon mürettabatını patateslemeye başladı. Daha absürtü, o karanlıkta Japonlar atılan patatesleri el bombası sanmasın mı… Güvertenin tabancalarını yöneltmeye bile tenezzül etmeyen Japonlar denize atlamaya başladılar.

GEMİNİN UZAKLAŞMASIYLA ASIL SAVAŞ BAŞLADI

Neyse ki bu saçma yemek dövüşü, O'Bannon'un ateş için uzaklaşması kadar dikkat dağınıklığı sağladı ve sonra gerçek savaş başladı. Şimdi onların ateş gücünü kullanabilmek için yeterince uzak olan O'Bannon, RO-34'e bir saldırı başlattı. Hasar almaya başlayan denizaltı 66 kişinin ölümüne ve dövüşe son vermeye başladı.

ABD'NİN PAÇASINI PİŞMEMİŞ PATATESLER KURTARDI

Yaşanan bu absürt patates savaşının ardından ABD mürettebatı, yaratıcılıklarını ve hızlı düşünmelerini sağlayan kahramanlar olarak kabul edildi ve hatta Maine Patates Yetiştiricileri Birliği'nden zaferlerini anmak için bir plaket bile aldılar.