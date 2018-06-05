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Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı

Bilim adamları Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercan kaybının rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 15:28..
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Avustralya Okyanus Bilimi Enstitüsünün yayımladığı yeni rapora göre, Queensland eyaleti sahili açıklarındaki resifteki mercan örtüsünün "tarihin en düşük seviyesine" gerilediği belirtildi.

Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı

REKOR SEVİYEDE AZALMA

Raporda 2016 ile 2017 yıllarında ilk kez peş peşe yıllarda yaşanan ağarma vakalarının ardından mercan örtüsünün toparlanamaması ve resifin farklı bölgelerinin etkileyen iklim olayları nedeniyle mercan örtüsünün boyutlarının rekor ölçüde azaldığı ifade edildi.

Okyanusların büyüleyici mercanları kayboluyor FOTO GALERİ

SICAK HAVANIN ETKİSİYLE MERCANLAR KAYBOLUYOR

Yapılan gözlemlerde resifin kuzey bölümünün iklim değişikliğinin sonucu olan sıcak hava dalgalarının etkisiyle mercan örtüsünün yarısını kaybettiği, orta kesimlerde ağarma ve güneyden gelen kızıl dikenli deniz yıldızı akını nedeniyle büyük kayıplar olduğu aktarıldı.

Mercan örtüsü oranının 2016 yılında yüzde 22 iken 2018'de yüzde 14'e, resifin güney kısmında ise 2017'de yüzde 33 olan mercan oranı 7 yıl aradan sonra ilk kez gerileyerek yüzde 25'e düştüğü kaydedildi.

Pasifik'in güneyinde rekor mercan kaybı

Mercan resifleri milyonlarca insanın geçim kaynağı olan balıklar ve diğer deniz canlıları için ekosistem işlevini görmenin yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyı korumasına katkıda bulunuyor.

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