Pasinler’de 44 kaçak yakalandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde jandarma ve polisin ortaklaşa yaptıkları yol uygulaması gerçekleştirdi.

AVRUPA'YA GİTMEYE ÇALIŞAN KAÇAKLAR YAKALANDI

Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerince ilçe girişinde yapılan yol uygulaması esnasında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu, yasadışı yollardan ülkemize giren ve Avrupa’ya gitmeye çalışan 44 kaçak yakalandı.

Olayla ilgili jandarma ve emniyet yetkililerince tahkikat başlatıldı.