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Passiflora nedir

Passiflora, uykusuzluk, adet görme ve menopoz dönemindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlik gibi şikayetlere birebirdir.

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Çiçeklerinden dolayı “çarkıfelek” olarak da adlandırılan passiflora, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde, tırmanıcı olmalarından ve büyük güzel çiçeklerinden dolayı bahçelerde yetiştiriliyor.

Passiflora nedir

400 kadar türü olan passiflora, kaygı bozuklukları, adet görme ve menopoz dönemindeki ruhsal sıkıntı, gerginlik, uyku düzensizlikleri ve mide bulantıları gibi şikayetlerde kullanılabiliyor.

Passiflora nedir

Tıbbi olarak da kullanılan passifloranın, çiçek ve meyvelerini de taşıyabilen yapraklı toprak üstü kısımları toplanıp kesiliyor ve kurutuluyor. Bu kısımlar ya doğrudan veya bu kısımların alkolle ekstre edilmesiyle elde edilen çözeltileri veya değişik organik çözücülerle ekstre edilmesi sonucu elde edilen kuru özütleri değişik bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılıyor.

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