taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.624
USD
4,2767
EURO
5,0838
ALTIN
181,09
PETR
77,3400

Pastırma fiyatlarına zam geldi

Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarına zam geldi.

İHA | 10.05.2018 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Pastırmanın diliminin 1 TL olduğu Kayseri'de pastırmacılar, etin fiyatının sürekli artmasından dert yandı. Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, pastırmanın yanına yaklaşılmaz bir ürün haline geldiğini kaydetti.

ETTEN DAHA ÇOK ZAM GELİYOR

Çatalbaş, "Ramazan ayına yaklaştık ama et fiyatlarının artması bizim işimizi çok etkiledi. Et pahalandıkça ister istemez bizimki de et ürünü olduğu için ateş pahası oldu. Ete 2 lira zam geliyorsa, pastırmaya 5 lira zam geliyor. Bu gidişat pekiyi değil. Artık etin yanına bile yaklaşılmıyor, vitrinlerden bakmaya çalışıyoruz. Et böyle olunca da pastırma ve sucukta pahalı oluyor. Pastırmanın en ucuz olanı 100 TL’dir. 1 dilim pastırma şu anda 1 TL civarındadır. Çok pahalandı. Yanına yaklaşılmaz hale geldi. Pastırmacılar olarak da zor durumda kalıyoruz. Müşterilerimize anlatamıyoruz. Müşterilerimiz geçen hafta 90 TL’ye aldığı pastırmayı, bugün 100 TL’ye alıyor. Ette altından daha iyi fiyat yükseliyor. Neredeyse altını geçti." diye konuştu.

Pastırma fiyatlarına zam geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı
Vergi ve diğer bazı borçların yeniden yapılandırılması yönündeki kanun tasarısında, yeni kararlar alındı. 2015 ve öncesindeki GSS borcu 200 TL'yi geçmediyse, tahsilinden vazgeçildi.
Beştepe'deki ekonomi zirvesi sonrasında açıklama yapıldı
Beştepe'deki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, faiz-döviz kuru baskısına karşı tedbir alınacağı ve büyüme esaslı politikaların devam edeceği belirtildi.
Türk Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları'nda bir araya gelecek
Türk Telekom düzenlediği Spor Olimpiyatları etkinliği ile Türkiye’nin en büyük özel şirket kurum içi spor karşılaşması organizasyonlarından birine imza atacak.
TMSF'nin 34,7 milyar liralık rezervi Avrupa'nın en büyüğü
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 34,7 milyar liralık rezervle, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük rezervine sahip olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

140
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

322
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

165
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

116
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

85
YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

297
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM